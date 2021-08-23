Відома актриса Ольга Сумська показала без пафосу, як відзначає свій 55-й день народження
Не секрет, що відома українська актриса Ольга Сумська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. На свій 55-й день народження зірка в розділі Сторі вирішила показати багато особистих кадрів.
З самої ночі зірка почала святкувати своє 55-річчя ,отримала безліч привітань від своїх фанатів, членів сім'ї, колег і друзів. Перед шанувальниками знаменитість похвалилася, як же пройшов день її народження на самому початку.
Вночі привітати Ольгу вирішив чоловік і молодша дочка, які з домашнім тортом прийшли до Ольги і заспівали їй пісню:
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"Ну яку красу зробили! Я щаслива!"- емоційно сказала Сумська в ролику.
Нещодавно зірка разом з молодшою дочкою Ганною Борисюк побувала на Одеському кінофестивалі, звідки також виклала знімки і відео в мережі.
Для світського заходу Ольга вибрала довге блакитне плаття з візерунком з квітів і невеликим шлейфом. Наряд красиво підкреслив струнку фігуру і дуже освіжив зовнішність актриси. Свій образ вона доповнила стильним клатчем в тон наряду, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.
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