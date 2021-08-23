Известная актриса Ольга Сумская показала без пафоса, как отмечает свой 55-й день рождения

Не секрет, что известная украинская актриса Ольга Сумская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. На свой 55-й день рождения звезда в разделе Стори решила показать много личных кадров.

С самой ночи звезда начала праздновать свое 55-летие ,получила множество поздравлений от своих фанатов, членов семьи, коллег и друзей. Перед поклонниками знаменитость похвасталась, как же прошел день ее рождения в самом начале.

Ночью поздравить Ольгу решил супруг и младшая дочь, которые с домашним тортом пришли к Ольге и спели ей песню:

«Ну какую красоту сделали! Я счастлива!» - эмоционально сказала Сумская в ролике.

Недавно звезда вместе с младшей дочерью Анной Борисюк побывала на Одесском кинофестивале, откуда также выложила снимки и видео в сети.

Для светского мероприятия Ольга выбрала длинное голубое платье с узором из цветов и небольшим шлейфом. Наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и очень освежил внешность актрисы. Свой образ она дополнила стильным клатчем в тон наряду, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

Напомним, Муж Сумской Борисюк дал жару на кухне, показав, что потерял "Голос країни": "Я весь твой...".

Как сообщала Politeka, Дочь Ольги Сумской раскрыла секрет своих идеальных форм: "Даже после рождения двоих детей…".

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская вывела в свет повзрослевшую дочь от Борисюка: как сегодня выглядит Аня.