Українська актриса Ольга Сумська показала ефектний образ, порадувавши українців

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Краса активно веде Instagram, де радує українців найцікавішим.

На новому фото Ольга позувала в сукні з поясом. Красуня посміхалася, вражаючи формами. Як можна зрозуміти, Сумська сьогодні святкує день народження-55-річчя.

"Кажуть, у свій день народження потрібно багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!",- написала Ольга.

"Прекрасна! Неймовірна! Мрій! Запалюй! Нехай здійснюються найсміливіші мрії. А на душі завжди буде тепло і затишно! Любимо тебе всією сім'єю!",- написала Лілія Ребрик у відповідь.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"З днем народження. Многая літа" ," найкрасивіша! Гордість наша! Вітаємо!!!!Одеса вас любить! Нехай все збувається!!!!", "З днем народження, неперевершена Ольга".

Нагадаємо, дочка Сумської в маленькій чорній сукні хвалилася нескінченними ніжками

Також Politeka писала, що дочка Сумської показала незвичайне тренування на свіжому повітрі

А ще Politeka повідомляла, що донька Сумської у просторій сорочці підкорила природною красою



