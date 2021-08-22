Українська актриса Ольга Сумська показала ефектний образ, порадувавши українців
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою. Краса активно веде Instagram, де радує українців найцікавішим.
На новому фото Ольга позувала в сукні з поясом. Красуня посміхалася, вражаючи формами. Як можна зрозуміти, Сумська сьогодні святкує день народження-55-річчя.
"Кажуть, у свій день народження потрібно багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!",- написала Ольга.
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"Прекрасна! Неймовірна! Мрій! Запалюй! Нехай здійснюються найсміливіші мрії. А на душі завжди буде тепло і затишно! Любимо тебе всією сім'єю!",- написала Лілія Ребрик у відповідь.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"З днем народження. Многая літа" ," найкрасивіша! Гордість наша! Вітаємо!!!!Одеса вас любить! Нехай все збувається!!!!", "З днем народження, неперевершена Ольга".
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