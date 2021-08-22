Украинская актриса Ольга Сумская показала эффектный образ, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой. Красота активно ведет Инстаграм, где радует украинцев самым интересным.

На новом фото Ольга позировала в платье с поясом. Красотка улыбалась, впечатляя формами. Как можно понять, Сумская сегодня празднует день рождения - 55-летие.

"Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!", - написала Ольга.

"Прекрасна! Невероятная! Мечтай! Зажигай! Пусть осуществляются самые смелые мечты. А на душе всегда будет тепло и уютно! Любим тебя всей семьей!", - написала Лилия Ребрик в ответ.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"С днем рождения. Многая лета", "Самая Красивая! Гордость наша! Поздравляем!!!!Одесса Вас любит! Пусть все сбывается!!!!", "С днем рождения, непревзойденная Ольга".

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