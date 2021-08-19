Известная актриса Ольга Сумская вышла в свет с младшей дочерью Анной и получила критику от украинцев
Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда вместе с младшей дочерью Анной Борисюк побывала на Одесском кинофестивале, откуда также выложила снимки и видео в сети.
Для светского мероприятия Ольга выбрала длинное голубое платье с узором из цветов и небольшим шлейфом. Наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и очень освежил внешность актрисы. Свой образ она дополнила стильным клатчем в тон наряду, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
А вот наряд дочери Сумской получил критику, в комментариях поклонники актрисы отметили, что Аня неудачно подобрала платье, оно ее старит и делает более пышной.
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"Простите меня за критику, но... Вы выглядите моложе дочери. Наряд совсем не подходит ей. Увеличивает и старит. Не портите девочку", "Дочери нужен молодежный стиль", "Это точно. Молодая девочка, а одета как бабка", "Ольга, Вы всегда такая элегантная, что ж дочку так подставили?", "Мама красавица, а Аню одели, как чучело, хотя очень красивая девушка", "Почему Аня всегда в очень длинном платье. Очень увеличивает ее возраст", - пишут в комментариях к публикации.
Напомним, Муж Сумской Борисюк дал жару на кухне, показав, что потерял "Голос країни": "Я весь твой...".
Как сообщала Politeka, Дочь Ольги Сумской раскрыла секрет своих идеальных форм: "Даже после рождения двоих детей…".
Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская вывела в свет повзрослевшую дочь от Борисюка: как сегодня выглядит Аня.