Популярный телеведущий Юрий Горбунов после рождения сына заинтриговал поклонников снимком

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Также он прославился как актер и продюсер. Артист активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз он опубликовал новый снимок на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно у Юрия и Кати Осадчи родился второй сын. Как они его назвали супруги не признаются. После этого, шоумен праздновал свой день рождения. Ему исполнился 51 год. На фото телеведущий после праздников сидит в самолете в белой рубашке, которая надета на черную футболку.

"Праздники закончились! Надо и поработать! Хотя и сегодня праздник!", рассказал Юрий Горбунов.

Поклонники задались вопросом, куда же отправился телеведущий: "Куда летите?", "Сегодня тоже праздник".

Публикация набрала более 1500 лайков за короткое время. Стоит отметить, что у Юрия 1 миллион поклонников в социальной сети Инстаграм.

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