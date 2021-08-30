Настя Каменских поделилась с украинцами, как провела время

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских решила показать, как провела время на вечеринке в честь Дня рождения телеведущего Юрия Горбунова, который был на День Независимости Украины. Фотографии певица опубликовала у себя на страничке в Инстаграм.

На первом фото Каменских была с мужем Потапом, Горбуновым и его женой Катей Осадчей. На других снимках можно увидеть еще маму Насти, сына Юрия, а также других. Но интересными фото оказались, где Каменских танцевала под ручку с Горбуновым, а на последнем снимке и вовсе впилась губами в телеведущего.

"Хороший вечер рядом с хорошими людьми", - написала Настя.

"Обожаю всех неистово", - написал Потапенко.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любимая красотка ,такая настоящая ,обожаю ,будь счастлива", "Красивые", "Осадчая уже пляшет", "астя, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости".

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