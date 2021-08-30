Известная певица Настя Каменских насмешила кадром, на котором появилась в одной майке, забранной у мужа

Сейчас звезда активно гастролирует по стране и ее супруг Потап также сейчас занят подготовкой к очередной поездке. Поэтому у пары недавно выдался всего один свободный день, когда они смогли вернуться домой, отдохнуть и побыть в компании друг друга.

В этот раз Настя решила порадовать личным кадром с естественным домашним видом. Настя с уложенными в пышные кудри локонами предстала перед камерой в ондой свободной майке с цветным принтом на груди. Причем, чтобы прикрыть лишнее, звезда потянула за низ одежды и немного спрятала ноги.

Как оказалось, футболку звезда отобрала у мужа:

«Скажите, девочки, а вы тоже спите в футболке своего мужчины? 👚когда у тебя 100 тысяч свих разных пижам 🙄😂».

Потап тоже отреагировал, чем рассмешил сеть: «Это так мило. 😍😍😍Трусы мои не надевай)😂❤️».

Вот что ответили в сети:

«Никогда не спала в футболке мужа 🙈; Настя, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости 🔥; Я тоже так делала, но говорят плохая примета. Теперь только в своих))); Малышка на Миллион».

Ранее Настя выложила кадры, на которых показала оттекшее лицо и рассказала, что у нее ужасно чешутся глаза. "Мое утро вообще не доброе. У меня проблема. Просто умираю. Аллергия. Оттекает все тело. чешется так, что хочется выцарапать", - пожаловалась Каменских в подписях к сторис.

Также певица призналась, что сначала показала лицо, используя фильтры, но затем решила показать и без фильтров. И выглядит она конечно не самым лучшим образом, из-за болезни лицо как будто помятое и припухшее.

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