Известный музыкальный продюсер и музыкант Потап поразил стилем на выступлении

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских. Музыкант активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Потап поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке артист выступает на сцене в Покровске со своей группой "MOZGI". На Потапе леопардовая панамка, баскетбольные шорты и черная футболка. Свой образ музыкант дополнил цепями и солнцезащитными очками.

Поклонники засыпали Потапа множеством комментариев под публикацией: "Дайте жару! Пацанам (Пазику, Бескровному и Максу) привет от Алексеича! Я под впечатлением ещё с Атласа!", "Потап тоже оценил панаму Jordan&Zion", "Огонь".

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