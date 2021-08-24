Бывшая жена Потапа Ирина Горовая показала яркое фото их совместного сына Андрея

Как сообщает Politeka.net, известная продюсер и бывшая жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз она поделилась ярким кадром их совместного с Потапом сына Андрея, который здорово подрос в последнее время.

На снимке Андрей запечатлен в интересной локации, перед камерой он появился в черном свитере с белым логотипом спортивного бренда. У парня светлые волосы и модная стрижка, а на лице и шее нарисованные "тату", которые выглядят очень комично. В момент съемки сын Потапа стоит с микрофоном в руках и, похоже, что-то поет.

В подписи к кадру Ирина Горовая написала: "Как вам парнишка? Никого не напоминает?". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото, засыпая Андрея комплиментами, и споря, на кого он действительно похож: "Напоминает внешне маму, но походу поет, как папа", "Копия папы", "Какой же классный у Вас сын!", "Мамина копия", "Папина копирка", "Очень похож на маму!", "Копия мамы", "Просто красавчик", "Красавчик парнишка", "Хороший мальчик", "Очень на тебя похож", "Какой красавчик", "Красавчик! Весь в мамочку! Хотя и от папы есть немного!".

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