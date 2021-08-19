Колишня дружина Потапа Ірина Горова похвалилася розкішним відпочинком в Греції

Як повідомляє Politeka.net, відома українська продюсер і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром з відпочинку в Греції.

На новій фотографії Ірина відображена стоячи на розкішній яхті на тлі приголомшливого пейзажу. Перед камерою вона з'явилася в злитому чорному купальнику, поверх якого накинула довгу смугасту сорочку. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку і стрункі ніжки дівчини. Волосся Іри зібране в недбалий пучок, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Горова написала: "З води міста неймовірно красиві". А шанувальники тут же почали коментувати фото, засинаючи красуню компліментами: "Ви прямо ідеально вписуєтеся в цей пейзаж – і за стилем, і за образом. У вас випадково немає грецьких коренів? До божевілля красива!", "Дуже красива", "Вау", "Красуня".

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