Бывшая жена Потапа Ирина Горовая похвасталась роскошным отдыхом в Греции

Как сообщает Politeka.net, известная украинская продюсер и бывшая жена репера Потапа Ирина Горовая часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным кадром с отдыха в Греции.

На новой фотографии Ирина запечатлена стоя на роскошной яхте на фоне потрясающего пейзажа. Перед камерой она появилась в слитном черном купальнике, поверх которого накинула длинную полосатую рубашку. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку и стройные ножки девушки. Волосы Иры собраны в небрежный пучок, а на ее лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Горовая написала: "С воды города невероятно красивые". А поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая красотку комплиментами: "Вы прям идеально вписываетесь в этот пейзаж – и по стилю, и по образу. У вас случайно нет греческих корней? До безумия красивая!", "Очень красивая", "Вау", "Красотка".

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