Приемная дочь Потапа Наташа Горовая показала маленького члена семьи

Как передает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью Ирины Горовой, бывшей жены популярного музыканта и продюсера Потапа (Алексей Потапенко). Ирина также является соосновательницей продюсерского центра и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP. Ирина была в браке с Потапом более 10 лет, и в 2014 году они развелись. Продюсер и её дочь активно ведут социальные сети и делятся с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Наташа поделилась новым видео в Сторис на своей странице в Инстаграм. На кадрах её мама - Ирина держит щенка мопса.

"По такому случаю не могу не добавить это видео. Знакомство Ирины Горовой с Жориком. Та, которая была против собаки в доме", написала Наташа.

Ранее, Ирина поделилась новой публикацией, где показала свою дочь Наташу и написала про собаку Жорика, и как полюбила его.

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