Украинский продюсер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая поделилась с поклонниками фотографией с единственным сыном

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится подробностями своей личной жизни.

Так, недавно Горовая радовала фанов фотографиями с отдыха в Греции, куда поехала с детьми и родителями. На этот раз бывшая Потапа опубликовала нежную фотографию с единственным сыном Андреем Потапенко.

"Удивительное ощущение, когда в один момент, на фото, замечаешь как сильно вырос твой сын. Гордость переполняет, когда понимаешь, что есть вопросы, в которых он разбирается лучше, когда может сказать: "Мама, давай я тебя научу, помогу, ничего страшного, ты разберешься, выучишь", - пишет Горовая.

Поклонники оценили фото Горовой с сыном и написали много комментариев, в том числе большинство пишут об удивительном сходстве Ирины и Андрея.

"Как брат с сестрой", "Одно лицо 😍😍😍😍 ", "Он больше мамы ростом уже 😂👏 ", "Так вырос 🥺😭😭 ", "класс", как брат с сестрой 🔥 как же вы классно выглядите", - пишут фаны.

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