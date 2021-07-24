Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук здивувала новим образом
Як повідомляє Politeka.net, не так давно стало відомо про розлучення відомої пари Олексія Завгородного і Анни Андрійчук. Пара довго приховувала від громадськості свій розрив, але все ж зізналися, що тепер не разом, хоч і зберегли дружні стосунки.
Здається, Анна вже прийшла в себе після розлучення з Позитивом, в своєму Instagram дівчина часто викладає яскраві фото. Так, в цей раз красуня поділилася незвичайними кадрами, на яких показала свій образ для світського заходу. Як видно, на знімках Аня позує в яскравому синьо мінісукні з цікавим візерунком, яке підкреслило довгі стрункі ніжки і витончену фігуру.
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У підписі до публікації Андрійчук написала: "Вчора дали джазу в @fish.fetish_kyiv. Як каже @anna_alkhim - ЦЕ ПІДПАЛ. @gotochkinas дякую, було так добре, потрібно частіше збиратися! (сказала та, яка в 90% випадків не приходить). Одним з перших знімки Анни прокоментував чоловік її кращої Подруги Насті Каменських Потап. Він написав коротко:"Ого".
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