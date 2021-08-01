Популярний артист і продюсер Потап відверто відповів на особисті запитання
Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) відомий як український музикант і композитор. Також у нього свій продюсерський центр "MOZGI". У 2019-му році Потап зізнався, що після розлучення з Іриною Горовою, він одружився на популярній співачці Насті Каменських, з якою у них раніше був дует.
На цей раз, Потап відверто відповідав на 29 питань в інтерв'ю для "Люкс ФМ". Ведучий запитав: "Потап, коли ти сам собі противний?". Артист на це питання відповів Так: "Коли я сильно поправляюся. Ну коли я взагалі кілограм на 20 більше, і коли я стрибаю на сцені...і коли я такий як "кит". Мені це перестає подобатися."
На запитання ведучого про його фізичну форму, Потап відверто зізнався, що максимальна його вага була 140. А зараз його вага становить 120 кілограм.
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