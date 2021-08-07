Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала себя, восхитив видом

Как пишет Politeka.net, Наташа является названной дочерью Потапа, который занимался ее воспитанием с самого малого. Потапенко женился на матери Наташи - Ирине в конце 90-х. Пара пробыла вместе 15 лет в семье появился еще один ребенок - Андрей. После развода Потап и Наташа сохранили дружеские отношения. Сейчас Горовая активно ведет Инстаграм, где за девушкой следят десятки тысяч фанатов.

На фото, которое Наташа опубликовала в Инстаграм, она была в лосинах и топике. Красотка стояла перед зеркалом на фоне шкафа, демонстрируя свой плоский животик, а также множество татуировок, которые можно уувидеть на руках.

Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии под фото, ведь в сторис Инстаграм не добавили подобных инструментов для коммуникации, поэтому красотка получала комплименты только в директ.

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