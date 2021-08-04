Приемная дочь Потапа Наталья Горовая откровенно рассказала о топ, как справляется с выгоранием

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. Когда Ирина вышла замуж за продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), Наташа стала его приемной дочерью. Сейчас девочка продолжает хорошо общаться с продюсером и даже работает в одной из его компаний.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Наташа рассказала о тяжелых периодах в своей жизни, пишет Politeka.net.

«В момент, когда work-life balance утерян, а все вокруг только угнетает - я опускаю руки… В такие моменты я максимально уязвима к окружающей среде. Меня легко расстроить. Любой комментарий в мою сторону может стать той каплей, которая выбьет меня из колеи. Я ощущаю себя максимально одиноко», - откровенно рассказала девушка.

Она также рассказала, что в такие моменты ей помогают определенные вещи: разговор с близким человеком, уборка дома, тренировка, создание чек-листов, поплакать, музыка или просто общение с любимым псом.

Этот пост Горовая-младшая сопроводила своими фото, на которых она позировала посреди улицы в коротком белом топе и малиновой мини-юбке.

Напомним, приемная дочь Потапа взмолилась после трагедии у Дорофеевой.

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