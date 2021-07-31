Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась личными фото с отдыха
Как передает Politeka.net, Наташа Горовая активно ведет свои социальние сети. В Инстаграм девушка делится опытом путешествий и моментами из своей жизни.
На этот раз приемная дочь Потапа поделилась новой серией фотографий. На первом фото Наташа в бикини, которое отлично подчеркивает её изящную фигуру.
"Обожаю летние выходные.
лёгкая утренняя прохлада , жара ещё не опустилась на душный город. чашка кофе, вкусный завтрак. где-то рядом слышу хрюканье Жоры
в жаркие часы искать укрытие от солнечных лучей. забежать в маленькую кафешку, пить лимонад со льдом и наблюдать за окружающими.
или убежать от всех куда-нибудь на лодочку и кататься на серфе. каких-то 20 минут. но эти 20 минут быть самой счастливой, потому что делаешь то, что нравится.
впереди потрясающие 2 дня, встречаю их с улыбкой", откровенно поделилась девушка.
Внучка Софии Ротару наслаждается роскошной жизнью в Италии в обнимку с женихом-миллионером: "Следуйте за мечтами"
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
Эллерт после расставания с Мишиной смутил новым фото и словами: "Странный совет от того, кто...."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Украинцам решено раздать по 2 тысячи гривен: стало известно, кому ждать денег
На следующем кадре Наташа показывает множество татуировок на своей руке.
Также она добавляет, что на её теле 47 татуировок.
Напомним, приемная дочь Потапа в неожиданном наряде показала лицо своего верного спутника: "Выгляжу на 16"
Также, экс-супруга Потапа с дочерью Наташей устроила переполох в сети, показав кадры с отдыха: "Вы беременная?"
Ранее сообщалось, приемная дочь Потапа с семьей поехала за границу и удивила заявлением: "Попадая в такие..."