Приемная дочь Потапа Наташа Горовая похвасталась личными фото с отдыха

Как передает Politeka.net, Наташа Горовая активно ведет свои социальние сети. В Инстаграм девушка делится опытом путешествий и моментами из своей жизни.

На этот раз приемная дочь Потапа поделилась новой серией фотографий. На первом фото Наташа в бикини, которое отлично подчеркивает её изящную фигуру.

"Обожаю летние выходные.



лёгкая утренняя прохлада , жара ещё не опустилась на душный город. чашка кофе, вкусный завтрак. где-то рядом слышу хрюканье Жоры



в жаркие часы искать укрытие от солнечных лучей. забежать в маленькую кафешку, пить лимонад со льдом и наблюдать за окружающими.



или убежать от всех куда-нибудь на лодочку и кататься на серфе. каких-то 20 минут. но эти 20 минут быть самой счастливой, потому что делаешь то, что нравится.



впереди потрясающие 2 дня, встречаю их с улыбкой", откровенно поделилась девушка.

На следующем кадре Наташа показывает множество татуировок на своей руке.

Также она добавляет, что на её теле 47 татуировок.

Напомним, приемная дочь Потапа в неожиданном наряде показала лицо своего верного спутника: "Выгляжу на 16"

Также, экс-супруга Потапа с дочерью Наташей устроила переполох в сети, показав кадры с отдыха: "Вы беременная?"

Ранее сообщалось, приемная дочь Потапа с семьей поехала за границу и удивила заявлением: "Попадая в такие..."



