Украинский продюсер и бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая опубликовала интересные кадры с отдыха

Как пишет Politeka.net, 43-летняя соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, CEO и генеральный продюсер группы компаний MOZGI GROUP Ирина Горовая с родителями и детьми улетела на отдых в Грецию, откуда делится с поклонниками интересным контентом.

Ирина Горовая рассказала, что очень рада, что поехала отдыхать с родителями и детьми. Они наслаждаются компанией друг друга, спорят, рассказывают о своих ценностях, ностальгируют, шутят и делятся общими переживаниями.

Так, на этот раз в своем Instagram Ирина опубликовала очередную серию кадров, как она с семьей гуляют по узеньким улочкам Греции. Для прогулки продюсер выбрала длинное летнее платье песочного цвета, а ее дочь Наташа нарядилась в белую рубашку и топ и розовую короткую юбку. Заметим, что для фото приемная дочь Потапа выбрала не очень удачный ракурс, ведь на нем видно ее нижнее белье.

"Так хорошо на отдыхе 🌸 Микро улочки, магазинчики, рестораны, вечерние посиделки, счастливые родители и детки) такие дни наполняют на много недель вперед, перезагружают, позволяют посмотреть на многое по другому", - написала Ирина.

Заметим, что образ продюсерки сразу обеспокоил фанатов. Им показалось, что Горовая беременна.

"Простите, в чем дело?", "Одежда такая, будто беременная", "Красотка", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что эксдружина Потапа Горова в мини-бикини показала, что потерял ее прежний: "Браво, Ира!".

Напомним, что бывшая жена Потапа Горова в ярком бикини похвасталась стилем: жаркое фото из Греции.

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа поразила фигурой, как у Кардашьян, поделившись секретом: "Хотела вам показать...".