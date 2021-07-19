Колишня дружина Потапа Ірина Горова здивувала стилем

Як повідомляє Politeka.net, Ірина Горова відома як український продюсер і генеральний директор Групи компаній MOZGI. Також вона є екс-дружиною виконавця і бізнесмена Потап. Як відомо, пара розійшлася в 2014 році, а розповіли про це тільки через 2 роки. Хоч вони і розійшлися, але все так само успішно ведуть бізнес разом.

Ірина активно веде свій Instagram, де радує шанувальників новим контентом. Цього разу продюсер поділилася знімком з острова Корфу, Греція. Туди Ірина поїхала в довгоочікувану відпустку.

На знімку екс-дружина Потапа в яскравого блакитного кольору Бікіні на тлі моря. Акцент вона додала білою сорочкою і аксесуарами.

"Кайф" - пише Ірина.

У продюсера більше 130 тисяч шанувальників в Instagram, і даний знімок набрав вже 630 лайків за кілька хвилин.

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