Колишня дружина Потапа Ірина Горова здивувала стилем
Як повідомляє Politeka.net, Ірина Горова відома як український продюсер і генеральний директор Групи компаній MOZGI. Також вона є екс-дружиною виконавця і бізнесмена Потап. Як відомо, пара розійшлася в 2014 році, а розповіли про це тільки через 2 роки. Хоч вони і розійшлися, але все так само успішно ведуть бізнес разом.
Ірина активно веде свій Instagram, де радує шанувальників новим контентом. Цього разу продюсер поділилася знімком з острова Корфу, Греція. Туди Ірина поїхала в довгоочікувану відпустку.
На знімку екс-дружина Потапа в яскравого блакитного кольору Бікіні на тлі моря. Акцент вона додала білою сорочкою і аксесуарами.
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"Кайф" - пише Ірина.
У продюсера більше 130 тисяч шанувальників в Instagram, і даний знімок набрав вже 630 лайків за кілька хвилин.
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