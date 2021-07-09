Прийомна дочка репера Потапа Наташа Горова показала, як відрізняється її фігура в Instagram і в звичайному житті

Як пише Politeka.net, у себе в соціальних мережах 21-річна дівчина опублікувала фото в шортах і топі тілесного кольору, які більше нагадували нижню білизну. Вона сфотографувала себе в дзеркалі, вразивши формами як у Кім Кардашьян. Також вона показала, що в залежності від світла і пози її фігура може виглядати по-різному.

"Близько 2 років тому я виставляла пост - instagram vs reality. Пам'ятаю тоді було багато реакцій, тому що фотка «reality» була досить сміливою, особливо для нинішніх реалій", - зазначила Горова.

За її словами, вона постійно себе фотографує і часто ці фото виходять не зовсім інстаграмними.

"Я не скаржуся на свою фігуру, я цілком собою задоволена. Просто хотіла вам показати як вирішує поза і освітлення. Любіть себе", - підписала фото Горова.

У коментарях їй залишили слова підтримки.

"Фігура топ. Дуже красива", «так у всіх позах топчик», «у тебе стегна як у Кім Кардашьян», "Наташа, у вас крута фігура, не залежно від освітлення і пози", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Наташа Горова в сукні з декольте підкорила свіжим образом: "Так ніжно".

Як повідомляла Politeka, Наташа Горова з красунею-мамою звернулася до українців з посланням: "будуйте своє життя...".

Також Politeka писала, що Наташа Горова показала знімок з рідним батьком:"Татова доця".