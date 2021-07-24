Українська продюсерка й колишня дружина Потапа Ірина Горова поділилася яскравими кадрами з відпочинку в Греції

Як пише Politeka.net, 43-річна співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO та генеральна продюсерка групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова з батьками та дітьми полетіла на відпочинок у Грецію, звідки радую публіку яскравими фото та відео.

Так, цього разу жінка опублікувала атмосферне фото у чорному купальнику, засвітивши неймовірну фігуру.

Ірина Горова позує в басейні біля готелю, користувачі мережі тут же почали коментувати гарячий знімок.

"Дуже красиве фото, ну дуже 😍", "Кааааайф🙌", "Красиве фото! Бризги у вигляді серця, клас. Іра, ви🔥", "Боже, я навіть не уявляю, скільки потрібно пахати і обмежувати себе в їжі, щоб таку фігуру мати. Це заслуговує поваги! браво, Іра!!!", - пишуть фани Горової.

Раніше Politeka писала, що прийомна дочка Потапа з сім'єю поїхала за кордон і здивувала заявою: "Потрапляючи в такі...".

Нагадаємо, що колишню дружину Потапа потягнуло на сентиментальність, в мережі оцінили: "Свята та ніжна".

А ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Потапа Горова вразила розміром декольте на курорті: "Богиня".