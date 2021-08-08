Наташа Горовая, приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа), показала себя, рассказав, что любит

Как пишет Politeka.net, Наташа является дочью Ирины Горовой. Но отец сразу бросил молодую семью, после чего Ирина вышла замуж за Алексея Потапенко. Потап практически с пеленок воспитывал Наташу, а позже у семьи появился еще и сын Андрей. И хоть Алексей развелся с Ириной, но сохранил теплые отношения с названной дочерью и сыном. Сейчас молодая красотка активно ведет блог в Инстаграм и делится интересным.

В этот раз Горовая показала свои татуировки. На фото можно увидеть частично руку и торс, а также бикини.

"Целуй", - было написано на одной из тату, которая расположилась под купальником.

"Обожаю каждую. Обожаю Аню. Обожаю родителей, которые своим примером вдохновили на тату", - написала Наташа.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Очень", "У тебя две новые?", "Обожаю тебя, такую веселую и красивую".

Напомним, приемная дочь Потапа в крошечном топике похвасталась плоским животом, сделав селфии

А еще Politeka писала, что сын и падчерица Потапа на отдыхе огорошили визгами весь пляж, кадры того, что просиходит

Также Politeka сообщала, что экс-супруга Потапа с дочерью Наталией сделала переполох в Интернете, показав снимки с отдыха



