Приемная дочь Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Наташа является довольно успешной блогерыней. На красотку подписаны десятки тысяч фанатов, которых Горовая регулярно радует новым контентом. Молодую девушку также знают как названную дочь Потапа, который ее воспитывал с самого малого, когда женился на маме Наташи Ирине в 1999 году.

На новых кадрах, которые блогерыня опубликовала в Инстаграм, красотку можно увидеть в купальнике. На первом сторис Наташа нагнулась у бассейна, демонстрируя роскошные формы и татуировки, а язык высунула. На втором сторисе девушка просто сидела, показывая плоский животик. Горовая закрыла глаза от удовольствия, радуясь музыке и солнечной погоде.

Фанаты не смогли комментировать публикацию или поставить лайки, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

Напомним, приемная дочь Потапа в миниатюрном топе покрасовалась плоским животиком перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что сын и падчерица Потапа на отдыхе всполошили криками весь пляж, кадры происходящего

А еще Politeka писала, что экс-супруга Потапа с дочерью Наташей устроила переполох в сети, показав кадры с отдыха



