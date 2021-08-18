Бывшая жена рэпера Потапа (Алексея Потапенко) продюсер Ирина Горовая сейчас находится в Греции

43-летняя брюнетка решила провести свой отпуск на острове Порос, наслаждаясь фантастическими пейзажами и местными развлечениями.

Судя по всему, Ирину потянуло на экстрим. После прогулки на яхте экс-жена Потапа захотела пощекотать себе нервишки поездкой на квадроцикле. Соответствующие кадры Горовая опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ирина лихо оседлала "железного коня", правда, сидела на пассажирском сидении, а за рулем был неизвестный молодой человек. С воплем "юхуу" и придерживая кепку, чтобы та не улетела, Горовая с ветерком прокатилась на квадроцикле.

"Прекрасная Греция. Каждую секунду благодарю вселенную за возможность путешествовать, быть собой, знакомиться с удивительными людьми, пробовать новые эмоции и наслаждаться моментом 🥰", - сообщила она в подписи.

Одной из первых на пост отреагировала их с Потапом подопечная, певица Надя Дорофеева.

"Какая фоткаа", - написала та, а Ирина в ответ отправила "красное сердечко".

Отметим, Горовая с Потапом развелись в 2014 году, но сохранили дружеские отношения ради их общего сына Андрея, а также продолжили вместе заниматься бизнесом - продюсерским центром MOZGI Entertainment.