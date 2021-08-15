Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, показала кадры веселого отдыха в Греции
Ирина Горовая и украинский рэпер, Потап, развелись в 2014 году, передает Politeka.net. У бывшей пары сохранились дружеские отношения и они продолжили совместный бизнес.
Потап уже давно строит отношения с певицей Настей Каменских. Горовая также активно работает и строит личную жизнь.
В этот раз звезда показала, как отдыхает на катамаране в компании накаченного красавчика. Оба были на яхте, взяв с собой портативную колонку, и веселились.
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На другом кадре Ирина рассказала, что управляет катамараном и нее два помощника.
Также красотка показала капитана судна. Ирина была в черном купальнике и длинной рубашке, которая защищала ее от солнца.
На следующем кадре красотка показала, как решила дать "отдохнуть" лицу без макияжа.
Кадры получились очень позитивными, можно только позавидовать звезде.
Отметим, Ирина Горовая - украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP, поэтому постоянно общается с бывшим мужем, и нередко делает посты о нем и его творчестве.
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