Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, показала кадры веселого отдыха в Греции

Ирина Горовая и украинский рэпер, Потап, развелись в 2014 году, передает Politeka.net. У бывшей пары сохранились дружеские отношения и они продолжили совместный бизнес.

Потап уже давно строит отношения с певицей Настей Каменских. Горовая также активно работает и строит личную жизнь.

В этот раз звезда показала, как отдыхает на катамаране в компании накаченного красавчика. Оба были на яхте, взяв с собой портативную колонку, и веселились.

На другом кадре Ирина рассказала, что управляет катамараном и нее два помощника.

Также красотка показала капитана судна. Ирина была в черном купальнике и длинной рубашке, которая защищала ее от солнца.

На следующем кадре красотка показала, как решила дать "отдохнуть" лицу без макияжа.

Кадры получились очень позитивными, можно только позавидовать звезде.

Отметим, Ирина Горовая - украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP, поэтому постоянно общается с бывшим мужем, и нередко делает посты о нем и его творчестве.

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