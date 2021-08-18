Приемная дочь Потапа Наташа Горовая оказалась посреди улицы, когда на Киев обрушилась непогода

Как передает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью известного продюсера и соосновательницы музыкального центра "MOZGI Entertainment" Ирины Горовой. Также девушка известна как приемная дочь популярного исполнителя Потапа (Алексея Потапенко). Наташа активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о путешествиях и спорте.

На этот раз девушка выложила несколько сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах дочь Потапа гуляет в обычный дождливый день с собакой по имени Жорик, но после непогода накрывает центр столицы.

"Настроение 1 сентября: дождливо-сонное настроение, иду по маршруту, по которому ходила в школу", добавила Наташа Горовая.

После, на следующих кадрах, уже видно как стихия охватила центральные улицы Киева. Наташа сняла на видео, как на проезжой части образовалась река в результате ливня.

Тем не менее, девушке такая погода нравится, и она рассказала о том, что любит дождь.

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