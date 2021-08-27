Певица Настя Каменских показала, как они с мамой пели украинские песни на дне рождения у Юрия Горбунова

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером Потапом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала забавные видео с празднования дня рождения телеведущего Юрия Горбунова. В роликах можно увидеть, как певица вместе с любимой мамочкой исполняет украинские песни.

Как видно, на вечеринку Настя пришла в роскошном вышитом платье темно-зеленого цвета, которое подчеркнуло ее изящную фигуру и плечи. Ее пышные кудри распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Мама певицы Лидия тоже в вышиванке – на ней белые брюки и светлая блуза с черно-красной вышивкой.

В ролике Каменских вместе с мамой поют украинские песни – "Черемшину" и "Червону руту". В подписи к публикации Настя написала: "Обожаю петь с моей Лидочкой ♥ ️ @ lida.kamenskux. Спасибо, Юрчик @gorbunovyuriy за такой душевный праздник".

Напомним, Мама Каменских на вечеринке Горбунова взяла в руки микрофон и превзошла дочь: "Всюди буйно квітне черемшина...".

Как сообщала Politeka, Каменских в деталях показала свою гардеробную: одежды и обуви больше, чем в магазине.

Также Politeka писала, что В Сети нашли звездного "двойника" Каменских, отличаются только фигуры: "Реально одинаковые".