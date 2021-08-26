В сети нашли звездного "двойника" Насти Каменских, которая впечатляет своим внешним сходством с популярной украинской певицей

Внимание украинцев привлекла румынская певица INNA. Как пишет Politeka.net, на днях в своем Инстаграм зарубежная звезда поделилась новыми снимками. На них она позировала на пляже в черном купальнике с пикантными вырезами.

Как обратили внимание на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, на этих фото Инна очень похожа на Настю Каменских. В новой публикации украинцам предложили сравнить фото двух певиц на коллаже.

Стоит отметить, что большинство комментаторов действительно заметили сильное сходство красоток и даже удивились тому, что это не один человек.

«В смысле это не она?», «Да ладно, это разве на один и тот же человек», «Похожи только на этом фото, зашла на страницу к Инне. Совсем разные», «Реально одинаковые», «Капец, я думал это две Насти?», «Очень похожи», «Вообще не отличить», «Да, я была уверена, что это один и тот же человек», «Кудряшки одинаковые а вот фигурка разная. Инна очень шикарно выглядит», «Я думала что это НК, только с фотошопом», - пишут люди.

Напомним, Каменских наглядно показала, как сильно меняют ее внешность макияж и прическа: фото до и после.

Как сообщала Politeka, Каменских кокетливо послала воздушный поцелуй прямо из ванной.

Также Politeka писала, что Каменских без макияжа показала, чем балует ее Потап после разлуки.