В сети нашли звездного "двойника" Насти Каменских, которая впечатляет своим внешним сходством с популярной украинской певицей
Внимание украинцев привлекла румынская певица INNA. Как пишет Politeka.net, на днях в своем Инстаграм зарубежная звезда поделилась новыми снимками. На них она позировала на пляже в черном купальнике с пикантными вырезами.
Как обратили внимание на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм, на этих фото Инна очень похожа на Настю Каменских. В новой публикации украинцам предложили сравнить фото двух певиц на коллаже.
Стоит отметить, что большинство комментаторов действительно заметили сильное сходство красоток и даже удивились тому, что это не один человек.
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«В смысле это не она?», «Да ладно, это разве на один и тот же человек», «Похожи только на этом фото, зашла на страницу к Инне. Совсем разные», «Реально одинаковые», «Капец, я думал это две Насти?», «Очень похожи», «Вообще не отличить», «Да, я была уверена, что это один и тот же человек», «Кудряшки одинаковые а вот фигурка разная. Инна очень шикарно выглядит», «Я думала что это НК, только с фотошопом», - пишут люди.
Напомним, Каменских наглядно показала, как сильно меняют ее внешность макияж и прическа: фото до и после.
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