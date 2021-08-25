Популярная артистка Настя Каменских после того, как вернулась с гастролей, показала себя в ванной

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной певицей. Она начала свою карьеру еще в 2004-ом году, когда выступила на фестивале "Черноморские игры". Позже, через 2 года, певица основала дуэт "Потап и Настя" вместе с Алексеем Потапенко. С 2017-ого года девушка выступает под псевдонимом NK. Артистка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Настя на своей странице в Инстаграм поделилась новой фотографией. На снимке артистка вся в пене лежит в ванной.

"Как приятно в таком насыщенном графике найти минутку, чтобы чуть расслабиться и уделить немного времени себе



Ну а теперь погнали дальше, работа нон-стоп"

Поклонники завалили артистку комплиментами в комментариях: "Теперь я знаю, какой ремонт хочу в ванной комнате", "Огонь", "Милашка", "Эстетика", "Обожаю", "Красотка", "Пенная вечеринка", "Красоточка, ты просто великолепна".

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