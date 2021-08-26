Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
Как пишет Politeka.net,известная украинская певица Настя Каменских, которая прославилась после участия в группе "Потап и Настя", в 2019 году вышла замуж за исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, который известный под псевдонимом Потап. Сейчас Каменских активно строит сольную карьеру под псевдонимом NK и уже выпустила несколько хитов.
В своем Instagram Каменских часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно певица рассказывала, как на одном из концертов случайно ударила микрофоном по голове свою танцовщицу.
Сейчас же Настя показала фанатам, как готовится к очередному концерту. Так, певица опубликовала stories, где была абсолютно без макияжа и написала, что это "До".
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Затем Каменских показала себя с ярким макияжем и с красивой укладкой, который ей сделали специально на концерт, и написала "После".
Ранее Politeka писала, что Каменских прикрылась цветками вместо одежды и показала, как надо расслабляться: кадры.
Напомним, что рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "еще два часа назад...".
A еще Politeka сообщала, что Каменских, оставшись без Потапа поразила откровением на гастролях: "Ничто не заменит...".