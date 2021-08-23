Українська співачка Настя Каменських зізналася, що сильно сумує за своїм чоловіком-продюсером і виконавцем Олексієм Потапенко

Як пише Politeka.net, зараз виконавиця багато виступає. З 14 серпня співачка почала концертний тур по Україні, а також Туреччині. У Каменських пройшли концерти в Одесі, Житомирі, Анталії, Сумській та Івано-Франківській областях. Гастролі тривають і попереду концерт у Харкові та Могилів-Подільську.

Незважаючи на те, що пройшов всього тиждень гастролей, Каменських вже встигла скучити за своїм чоловіком реперу Потапу. Вона вирішила підігріти почуття, розмістивши знімки, на яких тісно притискалася до чоловіка.

"Як же я скучила за моїм Льошею!

Прийшов тільки тиждень гастролей, а для нас двох здається, що пройшов цілий рік! Звичайно, ніщо не замінить присутності поруч з коханою людиною, але коли поговорю з ним хоча б через екран телефону, вже стає тепло і радісно на душі», - зізналася артистка.

У висновку Настя пообіцяла Потапу, що скоро вони побачаться.

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