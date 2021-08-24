Відома співачка Настя Каменських (NK) показала, як проходять її години між концертами
Не так давно Настя показала, як вирушила в свій довгоочікуваний тур і як роз'їжджає тепер зі своєю командою в автобусі і там же і відпочиває. Графік дуже щільний, тому після одного виступу відразу доводиться вирушати до іншого.
Цього разу в Сторісах Каменських показала, що допомагає їй привести себе хоч трохи в порядок в такому напруженому графіку і як вона справляється з нестачею вільного часу. Як виявилося, помічником від втоми у Каменських вважається масаж обличчя і тіла.
Не обійшлося і без типових фото Насті, яка показала фігуру, прикрившись рослиною біля дзеркала і сховавши тим самим зайве. Однак позувала при цьому зірка в одному бікіні, що добре видно на знімку.
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А раніше співачка вразила сумним Сторі, показавши іншу сторону зоряного життя:
Співачка постала перед камерою плаче, в розтягнутій сірій футболці і з недбалою Гулькою на голові. Вона так і не змогла нічого вимовити, тільки схипуючи і важко зітхаючи.
"Все добре, просто трохи втомилася", - йдеться в підписі.
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