Відома співачка Настя Каменських (NK) показала, як проходять її години між концертами

Не так давно Настя показала, як вирушила в свій довгоочікуваний тур і як роз'їжджає тепер зі своєю командою в автобусі і там же і відпочиває. Графік дуже щільний, тому після одного виступу відразу доводиться вирушати до іншого.

Цього разу в Сторісах Каменських показала, що допомагає їй привести себе хоч трохи в порядок в такому напруженому графіку і як вона справляється з нестачею вільного часу. Як виявилося, помічником від втоми у Каменських вважається масаж обличчя і тіла.

Не обійшлося і без типових фото Насті, яка показала фігуру, прикрившись рослиною біля дзеркала і сховавши тим самим зайве. Однак позувала при цьому зірка в одному бікіні, що добре видно на знімку.

А раніше співачка вразила сумним Сторі, показавши іншу сторону зоряного життя:

Співачка постала перед камерою плаче, в розтягнутій сірій футболці і з недбалою Гулькою на голові. Вона так і не змогла нічого вимовити, тільки схипуючи і важко зітхаючи.

"Все добре, просто трохи втомилася", - йдеться в підписі.