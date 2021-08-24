Співачка Настя Каменських, гастролююча зараз містами України, зізналася, що змусило її вмиватися сльозами напередодні концерту в Харкові

Так, 34-річна зірка записала кілька "сторіз", які опублікувала в себе в Instagram, передає Politeka.net. Артистка постала в абсолютно протилежних образах і настроях.

На перших кадрах напомаджена Настя в бордовій сукні з зухвалим корсетом, усипаним камінням, звернулася до харків'ян, пообіцявши тим небувале видовище.

"Гей, Харків, я готова виходити, з вами співати, танцювати, веселитися...,- млосним голосом оголосила Каменських, - але ще дві години тому справи йшли ось так..."

На наступних кадрах співачка постала заплаканою, в розтягнутій сірій футболці і з недбалою гулькою на голові. Вона так і не змогла нічого вимовити, тільки схипувала і важко зітхала.

"Все добре, просто трохи втомилася", - йдеться в підписі.

Раніше Каменських розповідала про свій грандіозний тур. Зірка відзначала, що "викладається на повну" разом зі своєю командою.

"Для нас ваші щирі посмішки і відкриті серця безцінні!",- повідомляла вона.

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