Співачка Настя Каменських, гастролююча зараз містами України, зізналася, що змусило її вмиватися сльозами напередодні концерту в Харкові
Так, 34-річна зірка записала кілька "сторіз", які опублікувала в себе в Instagram, передає Politeka.net. Артистка постала в абсолютно протилежних образах і настроях.
На перших кадрах напомаджена Настя в бордовій сукні з зухвалим корсетом, усипаним камінням, звернулася до харків'ян, пообіцявши тим небувале видовище.
"Гей, Харків, я готова виходити, з вами співати, танцювати, веселитися...,- млосним голосом оголосила Каменських, - але ще дві години тому справи йшли ось так..."
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На наступних кадрах співачка постала заплаканою, в розтягнутій сірій футболці і з недбалою гулькою на голові. Вона так і не змогла нічого вимовити, тільки схипувала і важко зітхала.
"Все добре, просто трохи втомилася", - йдеться в підписі.
Раніше Каменських розповідала про свій грандіозний тур. Зірка відзначала, що "викладається на повну" разом зі своєю командою.
"Для нас ваші щирі посмішки і відкриті серця безцінні!",- повідомляла вона.
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