Українська співачка Настя Каменських вирішила чесно показати, як проходять її поздки по концертних турах

Настя Каменських зараз знаходиться постійно в дорозі, і щоб шанувальники мали можливість поспостерігати за її життям з іншого, не концертного боку, зірка вирішила публікувати Сторіси прямо з автобуса. Артистка вирушила в чергову поїздку до місця виступу, тому у неї кілька годин видалися абсолютно вільними.

В Instagram Настя показала себе без макіяжу, прикрас і пишної зачіски. У білому топіку з тонкими лямками і чорних лосинах Настя записала кілька роликів для фанатів. Причому ондім кадром зірка виділилася-з незвичайного ракурсу і піднявши ноги до сидіння вона вирішила влаштувати опитування.

Після цього співачка запропонувала показати фанатам своїх котиків і зайчика – учасників її команди. Сплячі і втомлені співробітники " НК " навіть не знали, що з ними співачка зробила кілька фото.

"Ми всі трудоголіки, віддаємося по повній, але ось ця людина взагалі день не їсть" - пише Настя під кадрами.

Як можна помітити, зараз виконавиця багато виступає. З 14 серпня співачка почала концертний тур по Україні, а також Туреччині. У Каменських пройшли концерти в Одесі, Житомирі, Анталії, Сумській та Івано-Франківській областях. Гастролі тривають і попереду концерт у Харкові та Могилів-Подільську.

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