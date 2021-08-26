Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит просторная гардеробная в ее доме

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая несколько лет назад вышла замуж за рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети Instagram. Так, в этот раз она выложила в своем микроблоге видео, снятое в гардеробной.

Каменских показала, как собирает и пакует вещи.

Размер и наполненность гардеробной артистки впечатляют.

"А как у вас проходит день?" - обратилась артистка к покланнокам.

Известно, что Каменских вместе с мужем Потапом живут в двухэтажном особняке в одном из элитных поселков под Киевом. Соседями супругов стали другие звездные муж и жена - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Пары приходятся друг другу кумовьями - Потап крестил сына Горбунова и Осадчей, Ивана.

Ранее Politeka писала, что Каменских прикрылась цветками вместо одежды и показала, как надо расслабляться: кадры.

Напомним, что рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "еще два часа назад...".

A еще Politeka сообщала, что Каменских, оставшись без Потапа поразила откровением на гастролях: "Ничто не заменит...".