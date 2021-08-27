Шоумен Юрий Горбунов отпраздновал 51-летие в кругу родных, коллег и друзей. Среди приглашенных была его соседка, певица Настя Каменских с семьей
День рождения Юрия совпал с еще одним праздником, Днем Независимости. Поэтому гости 24 августа на его вечеринке веселились вдвойне. Яркими кадрами поделилась в своих "сториз" в Инстаграм жена Горбунова, ведущая Катя Осадчая, передает Politeka.net.
Звезд, разодетых в вышиванке, на мероприятии развлекали не только участники "Голосу країни" и "Україна має талант", но и сами знаменитости тоже были "в ударе". Так, присутствовавшая на вечеринке мама Насти Каменских, Лидия Павловна, в какой-то момент взялась за микрофон и вместе с дочкой исполнила песню Квитки Цисык "Черемшина".
"Всюди буйно квiтне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина.
Вiвчара в садочку, в тихому куточку,
Жде дiвчина, жде", - шикарно пели женщины в два голоса.
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Становится понятно, откуда Настя взяла свой талант, ведь голос у ее родительницы ничуть не хуже. Лидия Павловна в свое время была певицей Национального академического народного хора имени Г. Г. Верёвки.
Также Каменских засняла, как ее 65-летняя мама-блондинка "взрывает" танцпол. Женщина вела себя весьма раскованно.
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Напомним, что рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "еще два часа назад...".
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