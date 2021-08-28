Певица Настя Каменских показала новый образ, поделившись с украинцами настроением
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас активно занимается сольной карьерой под псевдонимом NK. Красотка стала известной, зажигая в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). И хоть дуэт давно ничего не выпускал, пара вместе - ведь Алексей женился на Насте, а сам тоже начал сольную карьеру под псевдонимом ПТП.
Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Красотка в этот раз решила показать, как проводит последние дни лета. На новом фото Каменских была в шортах и топе.
"Незабываемые летние моменты", - написала красотка под фотографией.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Трагедия у нового судьи "Танців з зірками" Макса Чмерковского, прощальное видео: "Я задыхаюсь, когда пишу это..."
"Воскрешение" Кузьмы, раскрыты секреты скандального номера на "Олимпийском": "Эту роль исполнил..."
Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу: "Украл мою…"
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:
"Фото супер", "Милашка", "Богиня", "Невероятная красавица, очень хорошее черные длинные вьющиеся волосы, круто. Крутая брюнетка", "Такое ощущение что держите кого-то за что-то".
Напомним, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек
А еще Politeka писала, что Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке
Также Politeka сообщала, что мама Каменских на вечеринке Горбунова взяла в руки микрофон и превзошла дочь