Певица Настя Каменских показала новый образ, поделившись с украинцами настроением

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских сейчас активно занимается сольной карьерой под псевдонимом NK. Красотка стала известной, зажигая в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). И хоть дуэт давно ничего не выпускал, пара вместе - ведь Алексей женился на Насте, а сам тоже начал сольную карьеру под псевдонимом ПТП.

Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. Красотка в этот раз решила показать, как проводит последние дни лета. На новом фото Каменских была в шортах и топе.

"Незабываемые летние моменты", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фото супер", "Милашка", "Богиня", "Невероятная красавица, очень хорошее черные длинные вьющиеся волосы, круто. Крутая брюнетка", "Такое ощущение что держите кого-то за что-то".

Напомним, Каменских без Потапа побаловала себя сладеньким в компании подружек

А еще Politeka писала, что Каменских в роскошной вышиванке спела с тещей Потапа на украинском языке

Также Politeka сообщала, что мама Каменских на вечеринке Горбунова взяла в руки микрофон и превзошла дочь