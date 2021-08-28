Певица Настя Каменских решила поднять себе настроение, а заодно и другим тоже

34-летняя звезда показала, как началось ее субботнее утро, выставив соответствующие кадры в Инстаграм, передает Politeka.net. В "сториз" Настя рассказала, что приехала на съемки и находится в бодром расположении духа в предвкушении хорошего дня. При этом она была без своего мужа, рэпера Потапа.

"Суббота начинается со съемок, - сообщила она, - Приехала на съемочку, вся команда в сборе! Сейчас мы будем наводить красоту, господи, куда ж уже красивее-то... И будет классный день сегодня съемочный!"

Пока девушки-мастера готовились наводить Каменских марафет, та решила их угостить сладеньким.

"Решила поднять моим девочкам настроение... Девочки, мы с вами так долго работаем, и я решила вам сделать сладкий сюрприз", - говорит певица на кадрах, доставая из-за пазухи большую коробку с порционным мороженым.

"Сладкое субботнее утро, сладкое начало рабочего дня и сладкая форма любимого мороженого. А как вы балуете себя по выходным?", - спросила Каменских у фолловеров, выложив несколько фото отдельным постом.

Пользователи кинулись комментировать:

"да, не полезная еда..."

"Приятного аппетита🔥"

"А мне макияж нравится🔥"

"Обожаю сладости и всевозможные десерты 😋 Я не вегетарианец, я дессерторианец! 😜 А когда я иду в ресторан, первым делом смотрю меню с десертами, а уже потом выбираю основное блюдо! 🍡🍰🍧🍦🍩"

Напомним, мама Каменских на вечеринке Горбунова взяла в руки микрофон и превзошла дочь: "Всюди буйно квітне черемшина...".

Как сообщала Politeka, Каменских в деталях показала свою гардеробную: одежды и обуви больше, чем в магазине.

Также Politeka писала, что в Сети нашли звездного "двойника" Каменских, отличаются только фигуры: "Реально одинаковые".