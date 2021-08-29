Известная певица Настя Каменских рассказала о сильной аллергии, с которой впервые в своей жизни столкнулась

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских в Instagram-сторис показала, что с ее лицом сделала аллергия. Певица призналась, что столкнулась с этой болезнью впервые в жизни и грешит на амброзию (аллергическое растение), которая растет вокруг ее дома.

В сторис Настя выложила кадры, на которых показала оттекшее лицо и рассказала, что у нее ужасно чешутся глаза. "Мое утро вообще не доброе. У меня проблема. Просто умираю. Аллергия. Оттекает все тело. чешется так, что хочется выцарапать", - пожаловалась Каменских в подписях к сторис.

Также певица призналась, что сначала показала лицо, используя фильтры, но затем решила показать и без фильтров. И выглядит она конечно не самым лучшим образом, из-за болезни лицо как будто помятое и припухшее.

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