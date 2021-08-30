Певица Настя Каменских показала яркое фото в соцсети, прощаясь с летом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая поразила видом искаженного от сильной аллергии лица, похоже, привела себя в порядок. В своем Instagram артистка выложила кокетливое фото, которым попрощалась с летом, которое уходит.

На фотографии, которая была сделана на залитой солнцем террасе, Настя позирует в легком летнем образе. Перед камерой красотка появилась в коротеньких джинсовых шортиках и коротком черном топе, поверх которого надела светлую прозрачную майку. Пышные кудри певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, загадочный вид, и ни следа от аллергических оттенков, которые были утром.

В подписи к фотографии Каменских написала: "Last summer Sunday vibes". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Насти засыпая ее комплиментами: "Солнечная девчонка", "Малышка на миллион", "Милая. Удачи и здоровья", "Очень красивая", "Красотка", "Красоточка. Как всегда, на высшем уровне!", "Просто огонь", "Красивая".

Напомним, Настя Каменских смутила новым фото в необычном топике: "Такое ощущение, что держите кого-то за...".

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