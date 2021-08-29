Известная певица Настя Каменских показала себя со своим избранником

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в дуете "Потап и Настя". После распада группы артистка начала сольную карьеру под псевдонимом "NK". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, в 2019-ом году Настя Каменских призналась, что вышла замуж за бывшего коллегу по дуэту Потапа (Алексея Потапенко). Всё это время супруги вместе и часто радуют поклонников совместными фото. На кадре Настя обнимает Потапа лежа на кровати.

"Любимый, я уже скучаю 🥰😔



Только встретились, а сегодня вновь разлетаемся каждый по своим работам, съемкам, концертам", рассказала Настя Каменских.

Поклонники засыпали супругов комплиментами под публикацией: "Классная пара", "Какие вы милые", "Вы можете объединиться, мы не против", "Как мило, семейное фото".

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