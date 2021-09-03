Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов рассказал о важном событии

Не так давно артист во второй раз стал отцом, передает Politeka.net. Радостной новостью он вместе с супругой Катей Осадчей поделились в соцсетях.

Сейчас счастливые родители не только растят двоих детей, но также продолжают развиваться.

В своем новом посте в Инстаграм Горбунов рассказал о важном для себя событии - он принял участие в форуме, где пообщался с коучами, которые разбираются в вопросах отношений в семье, воспитании детей и достижения целей в жизни.

"24 спикера из разных уголков мира рассказывают о том, как достичь поставленных целей !!", - поделился своими впечатлении от мероприятия известный телеведущий, отметив, что для него это интересный опыт.

Как отметил артист, он не только послушал спикеров, но также поделился своими мыслями.

За 40 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

Отметим, в одном из интервью Юрий Горбунов поделился мнением, что отцы созданы для того, чтобы баловать своих детей, а воспитанием могут заниматься только мамы и няни.

Также артист рассказал, что его старший сын Иван растет "шебутным" ребенком, и когда он играет все в доме верх дном, и это отцу очень нравится.

Напомним, Горбунов отправился в путешествие без беременной Осадчей

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