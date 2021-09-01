Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как выглядел в день своего первого звонка, и заговорил о будущем их с Катей Осадчей старшего сына
Как и многие другие знаменитости, ведущий не мог не поделиться с поклонниками своими воспоминаниями 1 сентября. Как пишет Politeka.net, соответствующий пост Горбунов опубликовал в своем Инстаграм.
Ведущий поделился фото, на котором он позирует перед камерой в день своего первого звонка. На черно-белом снимке маленький Горбунов в школьной форме стеснительно улыбается, глядя в камеру.
«Через два года и наш Иван станет первоклассником!! Думаю это будет волнующий момент, как у его отца, на этом фото, много лет назад!! С первого сентября!! Плодотворного всем учебного года!», - написал в подписи к снимку ведущий.
В комментариях к посту отметилась актриса Ольга Сумская, которую удивила внешность молодого Юрия.
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«Не узнала бы», - призналась звезда.
Поклонники Горбунова также не остались в стороне.
«Який парубок гарний», «Кстати, Ваня копия папа», «Юрка, я тебя таким и помню!», - пишут люди.
Напомним, 51-летний Горбунов растаял от счастья с крошечным сыном на руках, Катя рядом.
Как сообщала Politeka, нарядный Юрий Горбунов похвастался элитным автомобилем всем на зависть.
Также Politeka писала, что Горбунов кардинально сменил образ ради съемок и стал похож на Жерара Депардье.