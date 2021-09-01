Известный телеведущий Юрий Горбунов поделился трепетными кадрами с женой и сыновьями

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно стал молодым папой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен решил попрощаться с летом и опубликовал в сети трогательные семейные фото.

На первой фотографии Юрий позирует со совей женой Екатериной Осадчей, которая около двух недель назад родила ему еще одного сына. Собственно младенца молодой папочка тоже держит на руках. На втором фото Горбунов позирует со старшим сыном Иваном, они как будто спорят о чем-то, смотря друг на друга и касаясь лбами. На третьем снимке телеведущего можно увидеть с женой во время отдыха на море.

В подписи к фотографии Юрий написал: "Лето, спасибо тебе за все! Ты было чудесное! До встречи в следующем году!". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото шоумена, засыпая его комплиментами: "Сама нежность", "Девочку заказываем", "Я бы вам дала звание самой влюбленной пары Украины", "Глаза у Юры невероятные. Сама нежность", "Поздравляю", "Красивая семья, счастья вам!".

Напомним, Горбунов кардинально сменил образ ради съемок и стал похож на Жерара Депардье: "Работа у нас такая".

Как сообщала Politeka, Каменских пустилась в пляс под ручку с Горбуновым, кадры появились в Сети: "Будь счастлива".

Также Politeka писала, что Осадчая впервые показала новорожденного сына от Горбунова: личные кадры.