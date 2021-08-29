Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала себя с ребенком
Как пишет Politeka.net, Катя и Юрий несколько лет назад официально оформили отношения. У пары есть один сын Иван, а чуть более недели назад Осадчая родила второго ребенка от Горбунова. Телеведущая еще не показывала малыша, но в этот раз не устояла, поделившись сторисами у себя на страничке в Инстаграм, где активно ведет микроблог.
На новом видео Осадчая была в белом платье и с цветком на голове. Красотка прижимала малыша к груди, осторожно придерживая головку ручкой.
На сторис, который записала фотограф, Осадчая улыбалась, сидя рядом с девушкой. Малыш у Кати был на руках.
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"Ну, на самом деле это же первая фотосессия для новорожденного сына, если я люблю фотографироваться, то для новорожденного это испытание. Все прошло круто, спасибо", - сказала Катя девушке-фотографу.
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