Известный телеведущая Юрий Горбунов показал поклонникам свой второй дом

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, у которого недавно родился сын, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз он решил похвастаться фанатам роскошным автомобилем, который называет своим вторым домом.

На фотографиях, которые Юрий выложил в сеть, он позирует на улицах Киева, стоя рядом с элитным внедорожником. Перед камерой телеведущий появился в узких голубых джинсах и белоснежной рубашке, а на его лице модные солнцезащитные очки и довольная улыбка.

В подписи к фотографии Горбунов рассказал о своем автомобиле: "Завтра начинается осень! Лета, как и не было! Мой второй дом всегда спасает – летом от жары, осенью и зимой от холода! А вы скучаете по лету?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телеведущего, засыпая его комплиментами и ответами на вопрос.

Напомним, Горбунов кардинально сменил образ ради съемок и стал похож на Жерара Депардье: "Работа у нас такая".

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