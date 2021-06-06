Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов отправился в путешествие

Юрий Горбунов пользуется большой популярностью в Украине, передает Politeka.net. Телеведущий работает и становится гостем разных мероприятий.

Из одного из последних постов стало известно, что артист побывал во Львове, откуда отправился в Киев.

На снимке Горбунов предстал в джинсовой куртке, белой футболке, маске и очках.

Примечательно, что артист отправился в путешествие без своей любимой жены телеведущей Кати Осадчей.

"Из Львова в Киев! Воскресное путешествие!", - написал ведущий.

За час публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

А это уже устроился так, устроился...... по всем каналам 😂", "😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Горбунов отучился в театральном вузе в Киеве. После этого он пытался поработать в театре Нового Роздола, откуда родом, однако спустя три года вернулся в столицу, где устроился на телевидение.

Сначала Горбунов работал подсобным рабочим, и параллельно трудясь в ночном клубе. Позже Юрий обратил на себя внимание, и получил работу на передачах.

На телевидении Горбунов познакомился со своей будущей женой Катей Осадчей. Оба знали друг друга 10 лет, но чувства вспыхнули во время совместной работы на проекте "Голос. Діти". Сначала они просто созванивались и ходили на ужины, а позже у них завязались романтические чувства.

Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".

Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".