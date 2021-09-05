Пылкие танцовщицы готовятся к шоу "Танці з зірками", чтобы привести своих партнеров к победе

Как передает Politeka.net, 5-го сентября стартует новый сезон шоу "Танцi з зiркамм". В проекте примут участие 14 звезд, среди них актеры, певцы и спортсмены. Как известно, недавно прошла презентация проекта, где объявляли партнеров звездных участников. В сети активно обсуждается премьера шоу и новые участники.

На этот раз на странице шоу "Танці з зірками" опубликовали новые фото. На них - танцовщицы, которые выйдут на паркет вместе со звездными участниками.

"Горячие, красивые и талантливые

Танцовщицы, которые покорят паркет «Танцев со звездами» в этом сезоне!

▪️Яна Цибульская

▪️Даниелла Преап

▪️Катерина Тришина

▪️Роксоляна Маланчук

▪️Анна Карелина

▪️Лиза Русина

▪️Маша Колосова

▪️Алина Ли

Как тебе наши девушки? 😍 Уже сегодня в 21:00 на паркете шоу «Танцы со звездами» мы создадим настоящий праздник! Будешь смотреть первый прямой эфир? 😉", спросили на странице "Танці з зірками".

Поклонники шоу оставили множество комментариев, в которых задаются вопросом: "Кто все эти люди?", "Кроме Цибульской никого не знаю, хотела увидеть старых танцовщиц", "Цибульська самая крутая, жаль в мужском составе нет Жука(".

Ранее сообщалось, названы имена всех хореографов-красавцев нового сезона "Танців з зірками", украинцы взбунтовались: "А Жук, а Кот?"

Также, похудевшая на 30 килограммов участница «Танців з зірками» блеснула новыми формами: «Это будет очень жаркий сезон»

Politeka рассказывала, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками": будет ли Дмитрий Дикусар