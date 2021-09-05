Пылкие танцовщицы готовятся к шоу "Танці з зірками", чтобы привести своих партнеров к победе
Как передает Politeka.net, 5-го сентября стартует новый сезон шоу "Танцi з зiркамм". В проекте примут участие 14 звезд, среди них актеры, певцы и спортсмены. Как известно, недавно прошла презентация проекта, где объявляли партнеров звездных участников. В сети активно обсуждается премьера шоу и новые участники.
На этот раз на странице шоу "Танці з зірками" опубликовали новые фото. На них - танцовщицы, которые выйдут на паркет вместе со звездными участниками.
"Горячие, красивые и талантливые
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Танцовщицы, которые покорят паркет «Танцев со звездами» в этом сезоне!
▪️Яна Цибульская
▪️Даниелла Преап
▪️Катерина Тришина
▪️Роксоляна Маланчук
▪️Анна Карелина
▪️Лиза Русина
▪️Маша Колосова
▪️Алина Ли
Как тебе наши девушки? 😍 Уже сегодня в 21:00 на паркете шоу «Танцы со звездами» мы создадим настоящий праздник! Будешь смотреть первый прямой эфир? 😉", спросили на странице "Танці з зірками".
Поклонники шоу оставили множество комментариев, в которых задаются вопросом: "Кто все эти люди?", "Кроме Цибульской никого не знаю, хотела увидеть старых танцовщиц", "Цибульська самая крутая, жаль в мужском составе нет Жука(".
Ранее сообщалось, названы имена всех хореографов-красавцев нового сезона "Танців з зірками", украинцы взбунтовались: "А Жук, а Кот?"
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